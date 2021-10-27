Во Львове каникулы не продлят – но за парты школьники не вернутся

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Сразу после каникул львовские школьники переходят на дистанционное образование

Школьников Львова переводят на дистанционное обучение. Власти города решили не продлевать каникулы, но за парты детям вернуться не разрешат.

Ограничение затронет всех школьников – с 1 по 11 класс, в то же время детсады будут работать в обычном режиме. Об эом заявил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

Как сообщил мэр, решение о переводе школьников на дистанционное обучение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности ичрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника (1 ноября – Ред.) все школьники переходят на дистанционное обучение: это и начальная школа, и старшие классы", – отметил Андрей Садовой, добавив, что работу детских садов решили не ограничивать.

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По его словам, уже сегодня, 27 октября, в городе ожидают решение госкомиссии ТЭБ и ЧС о переводе Львовской области в "красную зону".

Он сообщил, что в городе по состоянию на 26 октября в больницах находились было 897 больных госпитализированных с пневмониями, 857 из них – с подтвержденным COVID-19. Только за двое суток умерли 30 человек.

"Прорабатываем протоколы. Это заставит нас изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система города будет перегружена", – заявил мэр.

Как должны работать школы во время карантина:

  • Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определеленный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" и 100% в "красной". Все они должны иметь документы, которые бы подтвердили наличие хотя бы одной дозы прививки, медицинских противопоказний к ней или справку о том, что переболели. Если ровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение.

  • На заседании правительства 22 сентября решили сделать исключение для детсадов, 1-4 классов общеобразовательных и всех классов специализированных школ – они могут работать без ограниченой независимо от охвата вакцинацинацией сотрудников.

  • В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом школы по рекомендациям местных властей, комиссий по ТЭБ и ЧЭС разного уровня, Минздрава, Министерства образования и науки стали переносить каникулы и вводить дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей.

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября заявлял, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди сотрудников школ (80% для "желтой" и "оранжевой" зоны и 100% для "красной") могут отправить на вынужденные каникулы как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболеет кто-то из учеников. Школу – если таких классов будет более 50%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • С понедельника, 18 октября, во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Согласно им, учеников школ отправили на каникулы. Отдых продлили до двух недель – по 31 октября.

  • 13 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН поддерживает рекомендацию Миндзрава и Госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переносе осенних каникул на неделю раньше – с 18 октября. Соответствующее письмо отправили облгосадминистрациям и Киевской госгорадминистрации. Министр призвал прислушаться к рекомендации и перенести каникулы.

  • По данным на 18 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 86% работников школ, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Львовская область была одной из тех, где было низкое охвата педагогов вакцинацией. По данным на 22 октября, в списке антилидеров региона уже не было.

  • В Золочеве Львовской области директора школы судили из-за низкого уровня вакцинации учителей. Обвинили ее в том, что менее 80% сотрудников получили прививки от коронавируса, и дети не могли учиться непосредственно в заведении. Директор свою вину признала. В свою очередь суд освободил ее от ответственности.