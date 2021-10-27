Во Львове каникулы не продлят – но за парты школьники не вернутся

Школьников Львова переводят на дистанционное обучение. Власти города решили не продлевать каникулы, но за парты детям вернуться не разрешат.

Ограничение затронет всех школьников – с 1 по 11 класс, в то же время детсады будут работать в обычном режиме. Об эом заявил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

Как сообщил мэр, решение о переводе школьников на дистанционное обучение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности ичрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника (1 ноября – Ред.) все школьники переходят на дистанционное обучение: это и начальная школа, и старшие классы", – отметил Андрей Садовой, добавив, что работу детских садов решили не ограничивать.

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По его словам, уже сегодня, 27 октября, в городе ожидают решение госкомиссии ТЭБ и ЧС о переводе Львовской области в "красную зону".

Он сообщил, что в городе по состоянию на 26 октября в больницах находились было 897 больных госпитализированных с пневмониями, 857 из них – с подтвержденным COVID-19. Только за двое суток умерли 30 человек.

"Прорабатываем протоколы. Это заставит нас изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система города будет перегружена", – заявил мэр.

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определеленный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" и 100% в "красной". Все они должны иметь документы, которые бы подтвердили наличие хотя бы одной дозы прививки, медицинских противопоказний к ней или справку о том, что переболели. Если ровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение.

На заседании правительства 22 сентября решили сделать исключение для детсадов, 1-4 классов общеобразовательных и всех классов специализированных школ – они могут работать без ограниченой независимо от охвата вакцинацинацией сотрудников.

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом школы по рекомендациям местных властей, комиссий по ТЭБ и ЧЭС разного уровня, Минздрава, Министерства образования и науки стали переносить каникулы и вводить дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября заявлял, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди сотрудников школ (80% для "желтой" и "оранжевой" зоны и 100% для "красной") могут отправить на вынужденные каникулы как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболеет кто-то из учеников. Школу – если таких классов будет более 50%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

С понедельника, 18 октября, во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Согласно им, учеников школ отправили на каникулы. Отдых продлили до двух недель – по 31 октября.