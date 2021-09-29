Если "оранжевая" и "красная" зона: в МОН рассказали, какие школы закроют на карантин

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом условия работы школ без карантинных ограничений усилят. Но только в случае перехода региона в "красную" зону.

Главным условием для того, чтобы ученики общеобразовательных учреждений продолжили обучение в офлайн-формате – останется уровень вакцинации коллективов. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Вера Рогова в эфире "Сніданку з 1+1".

По ее словам, условие для продолжения учебы непосредственно в здании школы в "желтой" и "оранжевой" зонах одинаковое – не менее 80% вакцинированных сотрудников. А вот для учебных заведений, которые окажутся в "красной" зоне карантина, требование по уровню вакцинации ужесточат.

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"Красная" зона карантина предусматривает 100% вакцинацию от COVID-19 педагогического коллектива, "оранжевая" и "желтая" – 80% ", – рассказала Рогова.

"Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", – отметила заместитель министра образования и науки.

Рогова отметила, что речь всегда идет о вакцинации всех сотрудников учреждений, а не только учителей.

"Но у нас есть специальные школы, где дети с особыми потребностями, дошкольные учреждения и начальная школа – они должны работать", – добавила заместитель министра.

По состоянию на утро 28 сентября дистанционно учились дети в 3300 школах. За четыре дня до "желтой" зоны карантина увеличили охват вакцинацией сотрудников до 80% 1300 заведений – их ученики восстановили офлайн-обучения. Самый высокий уровень вакцинации в школах в Киеве, Черкасской, Сумской области и в восточных регионах, низкий – на Западе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На заседании 22 сентября правительство решило сделать исключение относительно 80% вакцинированных в коллективах для детсадов, 1-4 классов и спецшкол. Для них это требование отменили, и они продолжили работать в "желтой" зоне независимо от того, сколько сотрудников привились от коронавируса.

В Украине пришлось закрыть сотни школ за низкого уровня вакцинации среди работников школ. Когда страна перешла в "желтую" зону, в некоторых заведениях количество привитых резко увеличилась – поэтому учителей заподозрили в обмане.