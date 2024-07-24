Женщин вдвое больше, самому молодому абитуриенту – 14 лет. Стали известны самые популярные специальности КНУ имени Шевченко и детали о поступающих

69% поступающих в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко в 2024 году составляют женщины и 31% мужчины. Самому младшему абитуриенту, который подал заявление на поступление – 14 лет, самому старшему – 45.

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Об этом сообщил ректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров во время брифинга, передает LB.ua. Всего в учебное заведение подано 9547 заявлений.

Наиболее популярными специальностями стали:

035 Филология

081 Право

291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии

053 Психология

061 Журналистика

121 Инженерия программного обеспечения

292 Международные экономические отношения

051 Экономика

122 Компьютерные науки

075 Маркетинг

По словам руководителя учебного заведения, в этом году предлагается 397 образовательных программ, 43 из которых – уникальные.

"Эти программы призваны решать сложные задачи современности, которые возникли не только перед Украиной, но и перед всем миром. В частности, как ни прискорбно это говорить, Украина сегодня – одна из площадок, где происходит мировой экологический кризис. Это основа для исследований не только в Украине. Поэтому мы предлагаем бакалаврскую программу "Геоэкология и экосистемные услуги" для всего мира. Ведь после Чернобыльской катастрофы или после подрыва Каховского водохранилища у нас есть возможность исследовать ситуации, которых больше нигде в мире нет", – сказал Бугров.

Он отметил, что в 2024 году уменьшилось количество поступающих из-за ситуации безопасности и выезд за границу. Кроме того, возросла конкуренция между украинскими и зарубежными университетами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в КНУ имени Тараса Шевченко возобновят изучение белорусского языка.

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