Женщина на корабле приносит несчастье? Сеть озадачил случай во время экскурсии 10 класса в Бакоту: украинцы вспомнили странное суеверие
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Обычная речная экскурсия для десятиклассников обернулась неожиданной волной обсуждений в соцсетях. Организатор путешествий Ирина Басенко рассказала, как во время поездки в Бакоту владелец катамарана отказался пускать девочек на борт первыми, ссылаясь на давнее суеверие.
Как женщина написала в Threads, капитан катамарана поступил так из-за того, что якобы женщина на корабле – к несчастью. "Деньги у женщины брать суеверия не мешают, а на тот несчастный плот им первыми заходить нельзя", – удивилась Басенко.
В комментариях многие пользователи поддержали женщину. В частности, нередко иронизировали над тем, насколько архаичными являются такие взгляды капитана.
Вспомнили комментаторы и другие суеверия, в которых мужчине отдается предпочтение над женщиной. Например, что в праздник в дом первым должен зайти мужчина.
Выяснилось также, что даже ремонтники лифтов придерживаются похожего предубеждения. Существуют они также у представителей других профессий, связанных с высоким уровнем научных знаний, например, у врачей. Что уж говорить о торговле.
В конце концов, одна из комментаторов назвала причину, по которой люди, по мнению психологов, верят в суеверия – чтобы унять собственную тревожность. В мире, где события становятся все более непредсказуемыми, они пытаются найти хоть что-то, что даст им хотя бы минимальную уверенность в положительном завершении начинания. Именно поэтому и начинают верить в приметы, гадания и предсказания. Особенно эта тенденция возрастает в наиболее сложные времена, такие как глубокие кризисы, экономические спады или войны.
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