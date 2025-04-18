'Женщинам там не место'. Украинский учитель объяснил, почему в начальном звене образования должны работать мужчины

Украинский учитель начальных классов Антон Атаманчук считает, что в этом звене образования должны обязательно работать мужчины. По его словам, женщинам там не место, ведь дети с рождения больше времени проводят с мамами.

Видео дня

Такой мыслью педагог поделился в проекте "После уроков". Он говорит, что когда учился в педагогическом вузе, то окружение поддерживало его решение.

"Я считаю, что начальное звено – это работа для мужчин. Женщинам там не место. Ребенок находится с женщиной с рождения, чего он должен и в школе тоже находится с женщиной?", – сказал Атаманчук.

Идею о том, чтобы мужчины работали в школе, поддержал и один из лучших учителей Украины и мира Артур Пройдаков. В то же время он отметил, что на своем пути столкнулся с трудностями восприятия обществом его профессии, которое считало это непрестижным. От такого будущего Пройдакова отказывали даже школьные педагоги.

"Когда я начинал учиться в 2007 году в университете, на меня учителя в школе мои говорили: "Да ты же нормальный, умный парень, почему ты пошел туда?". Я говорю: "Я хочу учиться на филологическом, буду учителем". И мне говорили, что это не окей. цепляло тогда. И говорили: "Все, у тебя жизнь пропащая". И меня это очень цепляло тогда. Сейчас я вижу тенденция меняется", – поделился педагог.

Атаманчук заметил, что после начала полномасштабной войны столкнулся с хейтом. Ведь многие считают, что он работает учителем, чтобы не идти воевать. Однако никто не принимает во внимание, что он получил педагогическое образование, прежде чем попасть в школу.

В то же время оба педагога указали, что мужчины, которые идут работать сейчас учителями в школу, сталкиваются с максимальным давлением со стороны общества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор школы выступил против аттестации педагогов в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!