Жил под флагом России, учился на кадета, а украинский сдал на 190 баллов: как 19-летний крымчанин сбежал из-под оккупации и поступил в вуз в Киеве

Крымчанин Матвей 12 лет прожил под российской оккупацией в Евпатории, однако после полномасштабного вторжения решил самостоятельно изучать украинский язык и готовиться к выезду из Крыма. В мае 2026 года парень пересек границу, получил паспорт и был зачислен в университет, набрав 190 баллов по украинскому языку на вступительном экзамене.

В этом году Матвей впервые отметил День Независимости Украины на свободной территории. Об этом он рассказал в интервью Суспільному. Парень пошел в школу в 2013 году и помнит школьную линейку, где выносили украинский флаг и звучал гимн Украины. Однако уже в конце первого класса Крым находился под российской оккупацией.

"В одночасье все изменилось: убрали украинский язык. В целом все стало ощущаться по-другому. Я был ребенком. Мне не то чтобы что-то объясняли о том, что вообще происходит в стране. Для меня было странно: почему у нас сначала одни цены, потом другие, почему сейчас на улицах висят другие флаги", — делится Матвей.

На шестом году обучения его класс превратили в кадетский. Школьников привлекали к военным мероприятиям, в частности учили быстро собирать и разбирать оружие, заставляли маршировать и участвовать в церемониях поднятия флага. Парень говорит, что пытался избегать таких мероприятий, но это удавалось не всегда, да и он не представлял себя будущим российским военным.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину он особенно остро ощутил усиление пропаганды, направленной на крымскую молодежь. Именно в этот период парень начал самостоятельно изучать украинский язык.

"У меня русскоязычная семья, и вообще никто в жизни никогда не общался на украинском. Просто смотрел видео на украинском, смотрел контент на украинском, просто было интересно", – делится Матвей.

Он отмечает, что за годы оккупации изменились и взгляды его сверстников. Так, например, если раньше в классе была половина детей, поддерживающих Россию, то в 2024 году таких было 90%. Поэтому, отмечает парень, пропаганда работает.

Прежде чем уехать из Крыма, Матвей дождался окончания школы и, чтобы не вызвать подозрений у родителей, поступил в Москве на факультет политологии. Параллельно с этим парень работал и копил деньги на дорогу в Украину. О возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию по украинскому свидетельству о рождении он узнал из социальных сетей. Для этого ему нужно было получить в украинском дипломатическом учреждении в Минске удостоверение личности для возвращения в Украину.

"Я спросил у матери, есть ли у меня украинское свидетельство о рождении. Ей было очень трудно объяснить, зачем оно мне нужно. Взял свое свидетельство и на следующий день уже купил билет", — делится юноша.

Одним из самых ярких воспоминаний о моменте пересечения границы стал украинский язык, который он услышал от военного на границе.

"Когда меня встретил украинский военный на границе, я услышал украинский язык – как люди на нем разговаривают. Я смог спокойно выдохнуть, понимая, что я в безопасности. Я выдохнул и понял, что все – я могу жить такой жизнью, какой хочу", – вспоминает Матвей.

Сейчас парень живет в общежитии для переселенцев в Ковеле и планирует учиться на политолога в Таврическом университете.

После переезда Матвей познакомился со своей девушкой, которая также родом из Крыма – из Симферополя. Познакомились они во время подачи документов в университет.

"Сначала мы хорошо подружились, потом начали встречаться. А потом вообще решили, что мы очень подходим друг другу. Мы очень сильно любим друг друга и хотели бы прожить всю жизнь вместе", – рассказывает Матвей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18-летняя Дарья, родившаяся и выросшая в оккупированном Крыму, в этом году уехала с полуострова и поступила в университет в Киеве. До этого девушка жила и училась в России, где самостоятельно изучала украинский язык. Девушка рассказала, как сохраняла украинскую идентичность в условиях оккупации и как начинает новую жизнь в свободной Украине.

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