Жирафы: характеристика, образ жизни, интересные факты

Жирафы – одни из самых красивых животных. Они являются самыми высокими животными на земле. Их можно встретить в дикой природе в саванне на континенте Африки.

Жирафы не находятся под угрозой исчезновения, но многие живут в защищенных районах. Сегодня в дикой природе существует около 100 000 жирафов. В один момент они могут стать исчезающим видом из-за охоты людей.

Описание жирафа

Жирафы – действительно гигантские животные. Они могут вырасти до 6 метров в высоту и весят от 500 до 1900 кг. Самцы-жирафы, как правило, больше, чем самки. Дети тоже не являются маленькими. Детеныш жирафа при рождении возрастает до 2 метров!

У жирафа также большие сердца, которые могут весить до 20 килограммов. Им нужны великие сердца, чтобы перекачивать кровь по всей длинной шее. Сердце жирафа прогоняет 60 литров крови в минуту, а давление внутри сосудов у жирафов в три раза больше, чем у людей.

Жирафы достаточно ловкие и могут бегать до 50 км в час. Они будут драться, если придется, но обычно просто будут пытаться опередить хищника. Жирафы имеют отличное зрение, слух и нюх. Они способные из длинных расстояний замечать своих родственников и быстро улавливают опасности. По этой причине зебры, антилопы, буйволы, страусы часто пасутся рядом с жирафами. Если эти животные видят, что жирафы начинают нервничать, то понимают, что опасность где-то близко. А о других животных читайте в учебнике по биологии за 7 класс В.И. Соболя.

Жирафы и зебры Steve and Richard Safaris

Питание

Жирафы – травоядные животные. Они используют свои длинные шеи и языки, чтобы попасть на листья на деревьях. Их любимые виды листьев – из дерева акации. Обычно жираф съедает ежедневно более 70 килограммов листьев, веточек и плодов. Жирафам не нужно пить воду очень часто, так как в письме для них достаточно воды.

жирафа UkrMedia

Размножение

Беременность самки жирафа продолжается 14-15 месяцев. За раз всегда рождается только один детеныш, редко – двое. Самки рожают стоя, и детеныш при родах падает с двухметровой высоты, как правило, на голову. О размножении других животных вы можете узнать, просмотрев онлайн урок 7 класс по биологии "Размножение животных".

Дети жирафов могут ходить уже через час после рождения. Они очень уязвимы к хищникам и многие из них умирают в первую неделю жизни. Их матери делают все возможное, чтобы их защитить. Они помогают им скрыться в траве и отражают хищников.

Молодые жирафы растут очень быстро и могут вырасти за один день на 60-90 сантиметров! Они остаются с мамами 2 года, пока не станут достаточно большими, чтобы заботиться о себе. В четыре года жирафы достигают половой зрелости. В дикой природе жирафы живут до 25 лет, а в неволе – до 35.

Интересные факты о жирафах: