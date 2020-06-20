Жирафи: характеристика, спосіб життя, цікаві факти

Жирафи – одні з найчарівніших тварин. Вони є найвищими тваринами на землі. Їх можна зустріти в дикій природі в савані на континенті Африки.

Жирафи не перебувають під загрозою зникнення, але багато живуть у захищених районах. Сьогодні в дикій природі існує близько 100 000 жирафів. В один момент вони можуть стати зникаючим видом через полювання людей.

Опис жирафа

Жирафи – справді гігантські тварини. Вони можуть вирости до 6 метрів у висоту і важать від 500 до 1900 кг. Самці-жирафи, як правило, більші, ніж самки. Діти теж не є маленькими. Дитинча жирафи при народженні зростає до 2 метрів!

У жирафи також великі серця, які можуть важити до 20 кілограмів. Їм потрібні великі серця, щоб перекачувати кров по всій довгій шиї. Серце жирафа проганяє 60 літрів крові за хвилину, а тиск всередині судин у жирафів в три рази більший, ніж у людей.

Жирафи досить спритні і можуть бігати до 50 км на годину. Вони будуть битися, якщо доведеться, але зазвичай просто намагатимуться випередити хижака. Жирафи мають відмінний зір, слух і нюх. Вони здатні з довгих відстаней помічати своїх родичів і швидко вловлюють небезпеку. З цієї причини зебри, антилопи, буйволи, страуси часто пасуться поруч з жирафами. Якщо ці тварини бачать, що жирафи починають нервуватися, то розуміють, що небезпека десь близько. А про інших тварин читайте в підручнику з біології за 7 клас В.І. Соболя.

Жирафи і зебри Steve and Richard Safaris

Харчування

Жирафи – травоїдні тварини. Вони використовують свої довгі шиї та язики, щоб потрапити на листя на деревах. Їх улюблені види листя – з дерева акації. Зазвичай жираф з'їдає щодня понад 70 кілограмів листя, гілочок та плодів. Жирафам не потрібно пити воду дуже часто, тому що в листі для них достатньо води.

Жирафа UkrMedia

Розмноження

Вагітність самки жирафа триває 14-15 місяців. За раз завжди народжується тільки одне дитинча, рідко – двоє. Самки народжують стоячи, і дитинча при пологах падає з двометрової висоти, як правило, на голову. Про розмноження інших тварин ви можете дізнатися, переглянувши онлайн урок за 7 клас з біології "Розмноження тварин".

Діти жирафів можуть ходити вже через годину після народження. Вони дуже вразливі до хижаків і багато з них помирають в перший тиждень життя. Їхні матері роблять усе можливе, щоб їх захистити. Вони допомагають їм сховатися в траві і відбивають хижаків.

Молоді жирафи ростуть дуже швидко і можуть вирости за один день на 60-90 сантиметрів! Вони залишаються з мамами 2 роки, поки не стануть досить великими, щоб піклуватися про себе. У чотири роки жирафи досягають статевої зрілості. У дикій природі жирафи живуть до 25 років, а в неволі – до 35.

Цікаві факти про жираф: