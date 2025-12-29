"Жить как кошка с собакой". Когда перед "як" на украинском ставится запятая и когда не нужно: эти правила легко запомнить

Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева назвала четыре правила, когда запятая перед "як" ставится обязательно. Также она обратила внимание на те случаи, когда запятая не нужна.

По словам преподавательницы, эти правила запомнить очень легко. Она поделилась ими в своем видео в социальной сети TikTok.

Четыре правила, когда кома перед "як" ставиться:

Якщо сполучення слів з "як" це – порівняння і сполучник "як" можна замінити на "мов", "наче", "неначе". Наприклад: "Він мчав, як вітер";

Якщо "як" це сполучник у складнопідрядному реченні, тобто він з'єднує дві частини складного речення. Наприклад: "Усе сталося так, як ми очікували";

Якщо "як" є частиною складної конструкції. Наприклад: "Сьогодні, як кажуть, буде сильний вітер";

Четверте правило, яке назвала вчителька, теж має в собі порівняння. Для прикладу Чернишова наводить таке речення: "Світлана перев'язала руку, як досвідчений лікар".

Четыре правила, когда кома перед "як" не ставиться:

Якщо "як" є підтвердженням чогось, а не порівнянням. Наприклад у реченні: "Вона тут працює як досвідчений лікар", кома перед "як" не ставиться, якщо ми точно знаємо, що ця людина і є досвідченим лікарем;

Якщо "як" є частиною складеного присудка. Наприклад: "Її визнали як найкращу";

Якщо перед "як" стоїть частка "не". Наприклад: "Говорить не як дилетант";

Якщо "як" входить до складу фразеологізму. Наприклад у вислові "Жити як кішка з собакою" кому перед "як" ставити не треба.

