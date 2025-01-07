Житомир теряет своих выпускников: в МОН объяснили неизбежность объединения заведений высшего образования

В Житомире значительно уменьшается количество выпускников, которые выбирают высшее образование в этом регионе. Так, в три университета поступило только 2800 человек на бакалавриат в 2024 году.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью LB.ua. По его словам, половина абитуриентов выбирают вузы в других городах, поэтому в этом регионе должна происходить реорганизация сети учреждений высшего образования.

"Абитуриенты, которые за последние четыре года принимали там участие во вступительной кампании, – это плюс-минус шесть тысяч человек. Приблизительно половина из них остается, другие уезжают. В 2024-м ехали в основном в Киев. То есть Житомир теряет своих выпускников. И фактически для 2800 поступающих на бакалавриат у них три университета. Хотя в нормальном учреждении высшего образования должно быть не менее пяти тысяч студентов", – сказал чиновник.

"Если вы позиционируете себя как общий крупный университет в классическом его понимании, то должны обеспечивать так же и классическую форму подготовки соискателей. А это значит определенный поток. И мы должны вас укрупнять для того, чтобы поток был. В Житомирской области достаточный поток для двоих университетов", – добавил он.

По словам Винницкого, есть дедлайн, когда должна быть создана конкурентная сеть – момент вступления в Европейский Союз. До этого времени в Украине должно функционировать около 100 учреждений высшего образования. Однако самоцели ускорять этот процесс у Министерства образования и науки нет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий назвал первый и единственный город, где завершился процесс реорганизации вузов.

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