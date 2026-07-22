Живет в Омане, отец – индиец: украинка рассказала, почему ее 5-летний сын не смотрит 'Фиксиков' и как реагирует на минуту молчания

Украинцы за рубежом все чаще сознательно формируют у своих детей четкую национальную идентичность – даже если те растут в смешанных семьях вдали от родины. О своем опыте рассказала Анна Налакат, которая вместе с мужем-индийцем воспитывает сына Дамира в ближневосточном Омане.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Налакат объяснила, как ей удалось воспитать ребенка, который говорит на украинском языке, не потребляет российский контент и четко понимает реалии войны. Дамиру сейчас 5 лет, и он полностью осознает свою украинскую идентичность.

"Для меня было очень важно, чтобы Дамир говорил на украинском. Мои родители не знают английского, а без нормального общения невозможно поддерживать тесную связь с родными. А разве есть что-то важнее в жизни?", – объяснила мама свое решение учить ребенка украинскому языку.

Налакат отмечает, что ей самой было проще, чем многим другим украинцам, ведь она никогда не переходила на русский. "Мне повезло, потому что я никогда не была русскоязычной и не понимала феномена, когда украиноязычные люди ломали себя и переходили на русский, чтобы быть в Киеве "как все", – рассказала она.

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При этом женщина поделилась собственным опытом дискриминации из-за украинского языка в Украине. "Меня, конечно, называли "гуцулкой" и "западенкой", хотя я родилась в полутора часах езды от столицы", – рассказала она. И добавила, что в 2014 году ее не взяли на работу из-за отказа общаться с коллегами на русском, как того требовали в офисе.

После 2022 года вопрос русскоязычного контента в семье стал ещё более жестким – он просто исчез из информационного пространства ребенка. Даже, казалось бы, безобидные мультфильмы стали поводом для серьезного разговора, когда мама Анны включила внуку российский сериал "Фиксики", хотя и в украинском дубляже. "Сыну очень понравился мультик, и однажды он устроил настоящую истерику, потому что хотел смотреть именно его. Но после моего вопроса, хочет ли он оплачивать ракеты, летящие из России на его двоюродную сестричку, сын все понял. Больше вопросов не возникало", – поделилась Налакат.

Она также рассказала, что Дамир имеет не только абстрактное представление о войне. Несколько месяцев он провел в Украине и при этом ходил в детский сад в родном селе своей мамы. ""Сидел в укрытии, реагировал на минуту молчания, собственными глазами видел ракеты и дроны", – описала Налакат опыт своего сына. И добавила, что он прекрасно осознает, кто такие россияне.

В то же время такая позиция матери не всегда находит полное понимание даже в семье. "Мой муж постоянно говорит мне о „хороших русских", но если даже среди украинцев не все все понимают, то иностранцу тем более трудно объяснить всю глубину этой трагедии", – поделилась Налакат. Она также призналась, что такой подход к воспитанию сына часто называют радикальным, но отступать от него она не собирается. "Я не хочу, чтобы в нашей жизни было хоть какое-то терпимое отношение к россиянам", – пояснила женщина.

Несмотря на это, в воспитании сына Налакат старается проявлять уважение к ребенку как к личности. "Я воспринимаю сына прежде всего как личность и человека, а не по принципу „да это же ребенок, что он там понимает"", – рассказала она.

Мама объяснила, что ее сын, несмотря на совсем юный возраст, имеет право высказываться и быть услышанным. "Он может мне сказать: „Мама, постой, я начал говорить первым", – и я замолкаю, если действительно его перебила", – сказала она.

В то же время Анна откровенно рассказала и о сложностях воспитания ребенка. "Период с двух до четырех лет был действительно тяжелым: я могла накричать на него, время от времени вырывалось „сейчас дам по попе"", – рассказала Налакат. Но добавила, что до физических наказаний дело не доходило.

Такой подход заставляет родителей искать компромиссные методы воспитания ребенка. "Как бы я ни старалась придерживаться мягкого подхода к воспитанию, бывают ситуации, когда он не срабатывает. И тогда на арену выходит "господин стульчик", на котором сын должен посидеть и обдумать, что именно его туда привело, – хотя психологи так поступать и не рекомендуют", – рассказала Налакат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько Анна Налакат тратит на образование сына в Омане и какие преимущества она видит в местной системе образования в целом.

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