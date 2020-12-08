Зимние каникулы в школах Украины: могут ли измениться даты

В Украине зимние каникулы 2020-2021 года могут частично совпасть с ужесточением карантина. На отдых школьники пойдут с 25 декабря, а локдаун в стране хотят ввести уже в начале января.

OBOZREVATEL решил разобраться, могут ли ограничительные меры повлиять на продолжительность школьных каникул и изменить их дать.

Министерство образования Украины еще до начала учебного года определило, что нынешней зимой школьники будут отдыхать 17 дней – с пятницы, 25 декабря (на этот день приходится католическое Рождество и он в стране является нерабочим), до воскресенья, 10 января.

Зимние каникулы в украинских школах назначены с 25 декабря до 10 января

В то же время эти сроки могут сместиться из-за ряда факторов:

Несколько лет назад учебные заведения в Украине получили от Минобразования право самостоятельно определять даты каникул.

Хотя в этом вопросе школы обязаны соблюдать одно важное правило – общая продолжительность отдыха для школьников за учебный год должна составлять не менее 30 дней (помимо каникул летом).

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в стране или в отдельном регионе может сказаться на датах зимних каникул.

В Украине так было этой осенью – из-за вспышки COVID-19 Кабинет министров рекомендовал школам отправить учеников на отдых на полторы недели раньше.

Правда, к этому прислушались не все регионы – в некоторых областях и крупных городах чиновники на местах призвали руководство учебных заведений не менять сроки каникул.

Локдаун может повлиять на даты зимних каникул в украинских школах

Следовательно, даты зимних каникул тоже будут зависеть как от решения правительства по локдауну, так и от решений местных администраций и комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как на зимние каникулы может повлиять локдаун

Правительство планирует ужесточить карантин в Украине на три недели начиная с первых чисел января. Так, вторую учебную четверть – до 25 декабря – школьники доучатся в обычном режиме. Тогда как на полторы недели – с Нового года и до 10 января – локдаун совпадет с зимними каникулами.

Поэтому дальнейший режим работы школ зимой 2021 года будет зависеть от того, какие ограничения утвердит Кабмин для учебных заведений на период локдауна. Возможно, ученикам придется вновь вернуться к дистанционному обучению.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно рекомендации Министерства образования и науки, зимние каникулы в школах Украины пройдут с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. При этом в разных регионах каникулы могут отличаться по датам.