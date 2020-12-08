Зимові канікули в школах України: чи можуть змінитися дати

В Україні зимові канікули 2020-2021 року можуть частково збігатися з посиленням карантину. На відпочинок школярі підуть з 25 грудня, а локдаун у країні хочуть ввести вже на початку січня.

OBOZREVATEL вирішив розібратися, чи можуть обмежувальні заходи вплинути на тривалість шкільних канікул та змінити їхні дати.

Міністерство освіти України ще до початку навчального року визначило, що нинішньої зими школярі відпочиватимуть 17 днів – з п'ятниці, 25 грудня (на цей день припадає католицьке Різдво і він у країні є неробочим), до неділі, 10 січня.

Зимові канікули в українських школах призначено з 25 грудня до 10 січня

Водночас ці терміни можуть зміститися через низку факторів:

Декілька років тому навчальні заклади в Україні отримали від Міносвіти право самостійно визначати дати канікул.

Хоча в цьому питанні школи зобов'язані дотримуватися одного важливого правила – загальна тривалість відпочинку для школярів за навчальний рік має становити не менш ніж 30 днів (крім канікул влітку).

Епідеміологічна ситуація з поширенням коронавірусу в країні або в окремому регіоні може позначитися на датах зимових канікул.

В Україні так було цієї осені – через спалах COVID-19 Кабінет міністрів рекомендував школам відправити учнів на відпочинок на півтора тижні раніше.

Щоправда, до цього прислухалися не всі регіони – в деяких областях і великих містах чиновники на місцях закликали керівництво навчальних закладів не міняти терміни канікул.

Локдаун може вплинути на дати зимових канікул в українських школах

Отже, дати зимових канікул теж залежатимуть як від рішення уряду щодо локдауну, так і від рішень місцевих адміністрацій і комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як на зимові канікули може вплинути локдаун

Уряд планує посилити карантин в Україні на три тижні починаючи з перших чисел січня. Так, другий навчальний семестр – до 25 грудня – школярі провчаться в звичайному режимі. Тоді як на півтора тижні – з Нового року і до 10 січня – локдаун співпаде із зимовими канікулами.

Тому подальший режим роботи шкіл взимку 2021 року залежатиме від того, які обмеження затвердить Кабмін для навчальних закладів на період локдауну. Можливо, учням доведеться знову повернутися до дистанційного навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки, зимові канікули в школах України пройдуть з 25 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року. Водночас у різних регіонах канікули можуть відрізнятися за датами.