Знай наших! Украинский школьник завоевал "бронзу" на Международной олимпиаде по географии: чем примечателен Тарас Симак

Ученик Коломыйского лицея № 1 им. Стефаника (Ивано-Франковская область) Тарас Симак занял третье место на Международной олимпиаде по географии. Интеллектуальные соревнования проходили с 11 по 17 августа в Стамбуле (Турция).

Об этом в Facebook сообщил мэр Коломыйской общины Богдан Станиславский. Он отметил, что успех школьника подтверждает талантливость украинской молодежи.

"Это невероятная новость для всей Украины. Этот успех является ярким доказательством того, что наша молодежь чрезвычайно талантлива, целеустремленна и способна покорять самые высокие мировые вершины, несмотря на любые вызовы современности", – отметил Станиславский.

Чем примечателен Тарас Симак

Парень окончил 10 класс Коломыйского лицея. Весной 2026 года он победил в третьем этапе Всеукраинской ученической олимпиады по истории. Ранее Симак уже участвовал в подобных соревнованиях и завоевывал призовые места. В интервью Суспільному он рассказал, что интересуется экономикой и географией. В частности, школьник исследует климат, анализирует карты и составляет собственные прогнозы погоды.

"Я готовился долго и усердно. Перечитал много литературы, особенно по истории ХХ века. Изучал даты, события, биографии исторических личностей. Это не просто тесты – это задания, в которых нужно анализировать, аргументировать и мыслить", — рассказал Симак.

Учительница истории лицея Галина Геник подчеркивает, что гордится достижениями своего ученика. По ее словам, Тарас – уникальный ребёнок, который отличается трудолюбием, нестандартным мышлением и интеллигентностью.

"Мы вместе с седьмого класса. Я очень рада за него, ведь он долго шел к этой победе. Мы три года ждали этого события и в результате добились такого триумфа на всеукраинском уровне. Нынешняя олимпиада была особенной: если раньше материал охватывал весь курс, то теперь – только последние два года, то есть 9–10 классы, а темы соответствовали школьной программе", – отмечает Геник.

Сам Симак подчеркивает, что историю должен знать каждый школьник, ведь благодаря этому можно понять, что происходит сейчас в Украине и в мире.

"Особенно для нас важно изучать собственную историю, ведь долгое время она преподавалась как чужая. Сегодня у нас есть возможность познавать ее по-настоящему, и этот шанс нельзя упустить", – говорит Симак.

В будущем парень планирует получить экономическое образование. Однако, как он сам говорит, история – это хобби, которое останется с ним на всю жизнь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские школьники завоевали награды на международной олимпиаде по физике.

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