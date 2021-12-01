30 выпускников с наивысшими результатами ВНО-2021 получат по 100 тысяч гривен

В Украине 30 выпускников 2021 года смогут получить по 100 тысяч гривен. Это касается тех, кто покажет лучшие результаты по внешнему независимому оцениванию (ВНО).

Соответствующе постановление № 6254 приняли в Верховной Раде 1 декабря. Документ поддержали 303 народных депутата.

В постановлении перечислены условия для получения вознаграждения:

сдача тестов ВНО на основе полного общего среднего образования по четырем и более предметам;

вхождение в топ-30 с самой высокой общей суммой четырех результатов;

поступление в вуз в Украине в этом году.

Список кандидатов будет формировать Украинский центр оценивания качества образования на основании рейтинга учеников, которые окончили школу и сдали ВНО.

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Попадут в список те, кто наберет минимум 790 баллов по каждому из четырех предметов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что регионы могут лишить денег, которые предусмотрены на проведение реформы "Новая украинская школа".