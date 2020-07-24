Около 23 тысяч абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и не поступят в вузы

Более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе.

Как сообщил Украинский центр оценивания качества образования, около 23 тысяч человек не набрали проходной балл.

Они не смогут поступить в высшие учебные заведения в этом году, поскольку этот тест является обязательным для поступления.

С ВНО по истории Украины ситуация еще хуже: проходной балл не смогли набрать более 13% абитуриентов. Однако этот предмет не является обязательным для поступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля, в Украине началась дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Также сегодня стартовала регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы в вузах.