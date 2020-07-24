Близько 23 тисячі абітурієнтів провалили ЗНО з української мови і не вступлять до вишів

Кирило Лютий ЗНО 20:16, 24.07.2020 Оновлено: 20:33, 24.07.2020

Більше 8% абітурієнтів не склали ЗНО з української мови та літератури.

Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, близько 23 тисяч осіб не набрали прохідний бал.

Вони не зможуть вступити до вищих навчальних закладів цього року, оскільки цей тест є обов'язковим для вступу.

Із ЗНО з історії України ситуація ще гірша: прохідний бал не змогли набрати більше 13% абітурієнтів. Однак цей предмет не є обов'язковим для вступу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня, в Україні почалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Також сьогодні стартувала реєстрація на вступні екзамени та творчі конкурси у вишах.

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