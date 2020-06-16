Как вернуть деньги за пробное ВНО: Минфин дал инструкцию выпускникам

Министерство финансов Украины разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования из-за карантина.

Как сообщила пресс-служба Минфина, за участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. 85 процентов средств потратили на печать тетрадей для тестирования.

Несмотря на это, правительство приняло решение вернуть деньги в полном объеме. Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины (УЦОКОУ).

Согласно механизму, разработанному Минфином, для возврата денег необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

В ближайшую среду, 17 июня, механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине частично отменят ВНО.