В Украине частично отменять ВНО: министр объяснила, для кого

Выпускники, которые не намерены поступать в высшие учебные заведения в этом году, могут не здавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания.

Соответствующие изменения анонсировала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий. Об этом сообщает ТСН.

По ее словам, в ближайшее время правительство примет законопроект о COVID-19, в котором будут прописаны новые правила.

В частности, речь идет об отдельном пункте о выпускниках, которых освободят от сдачи ГИА, если они не будут иметь желания поступать в вузы в 2020 году.

По данным правительства, этот шаг якобы поможет уменьшить нагрузку на центры тестирования примерно на 30%. Мандзий также подчеркнула, что свои аттестаты ученики получат уже в этом месяце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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