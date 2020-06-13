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ЗНО в Україні можуть перенести: Ляшко назвав умови

1.1т
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Проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) може бути перенесене в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив на брифінгу в суботу, 13 червня.

Він нагадав, що напередодні було ухвалено рішення перенести пробне ЗНО в режим онлайн-тестування.

Ляшко зазначив, що "сьогоднішня епідситуація дозволяє нам провести ЗНО, яке призначене на 25 червня". Однак, за його словами, все залежатиме від подальших показників із COVID-19, остаточне рішення ухвалюватиметься на початку 20-х чисел червня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві освіти і науки заявили, що ЗНО пройде за будь-яких умов, і може бути перенесено навіть на серпень-вересень.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
ЗНО
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