В Украине отменили пробное ВНО

Кабинет министров отменил проведение пробного Внешнего независимого оценивания в Украине.

Оно было запланировано на 15 и 17 июня. Об этом во время брифинга 13 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, ссылаясь на постановление Кабинета министров.

"Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня этого года", – сказал он.

Напомним, что в Украине готовятся документы для полной отмены ВНО.

Пробное ВНО в Украине v-variant.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Министерстве образования и науки Украины назвали даты проведения внешнего независимого оценивания.

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