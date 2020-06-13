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В Украине отменили пробное ВНО

1.8т
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Кабинет министров отменил проведение пробного Внешнего независимого оценивания в Украине.

Оно было запланировано на 15 и 17 июня. Об этом во время брифинга 13 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, ссылаясь на постановление Кабинета министров.

"Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня этого года", – сказал он.

Напомним, что в Украине готовятся документы для полной отмены ВНО.

Пробное ВНО в Украине

Пробное ВНО в Украине

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Министерстве образования и науки Украины назвали даты проведения внешнего независимого оценивания.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
ВНО
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