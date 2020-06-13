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ВНО в Украине могут перенести: Ляшко назвал условия

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Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) может быть перенесено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил на брифинге в субботу, 13 июня.

Он напомнил, что накануне было принято решение перенести пробное ВНО в режим онлайн-тестирования.

Ляшко отметил, что "сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести ВНО, которое назначено на 25 июня". Однако, по его словам, все будет зависеть от дальнейших показателей по COVID-19, окончательное решение будет приниматься в начале 20-х чисел июня.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве образования и науки заявили, что ВНО пройдет при любых условиях, и может быть перенесено даже на август-сентябрь.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
ВНО
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