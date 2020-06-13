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В Україні скасували пробне ЗНО

1.8т
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Кабінет міністрів скасував проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.

Воно було заплановано на 15 і 17 червня. Про це під час брифінгу 13 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, посилаючись на постанову Кабінету міністрів.

"Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня цього року", – сказав він.

Нагадаємо, що в Україні готуються документи для повного скасування ЗНО.

Пробне ЗНО в Україні

Пробне ЗНО в Україні

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Міністерстві освіти і науки України назвали дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
ЗНО
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