В Україні скасували пробне ЗНО

Кабінет міністрів скасував проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.
Воно було заплановано на 15 і 17 червня. Про це під час брифінгу 13 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, посилаючись на постанову Кабінету міністрів.
"Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня цього року", – сказав він.
Нагадаємо, що в Україні готуються документи для повного скасування ЗНО.
Пробне ЗНО в Україні
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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Міністерстві освіти і науки України назвали дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
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