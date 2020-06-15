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В Україні частково скасують ЗНО: міністерка пояснила, для кого

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Випускники, які не мають наміру вступати до вищих навчальних закладів цього року, можуть не складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідні зміни анонсувала виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій. Про це повідомляє ТСН.

За її словами, найближчим часом уряд ухвалить законопроєкт щодо COVID-19, у якому буде прописано нові правила.

В Україні частково скасують ЗНО: міністерка пояснила, для кого

Зокрема, йдеться про окремий пункт щодо випускників, яких звільнять від складання ДПА, якщо вони не матимуть бажання вступати до ВНЗ у 2020 році.

За даними урядовців, цей крок нібито допоможе зменшити навантаження на центри тестування приблизно на 30%. Мандзій також підкреслила, що свої атестати учні отримають вже цього місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів скасував проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.

  • Головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що проведення ЗНО може бути перенесене в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Моя школа Карантин в Україні Освіта в Україні
Особа
Любомира Мандзій
Місце
Україна
Теги
ЗНО школа
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