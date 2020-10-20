Отмена ВНО по украинскому языку и литературе: Шкарлет пояснил, в чем суть

Решение о возможности выбирать, какое именно ВНО (внешнее независимое оценивание) сдавать, было принято еще в 2019 году, а сейчас Минобразования лишь имплементировало эту норму.

Об этом в Telegram написал исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет. Он пояснил, что абитуриенты сами могут принять решение: сдавать обязательные тесты по украинскому языку и литературе (те, кто поступает на гуманитарные специальности) или обязательный тест по украинскому языку (для технических специальностей).

Шкарлет объяснил ситуацию с отменой ВНО по украинскому языку и литературе pravda.com.ua

"Хочу напомнить, решение о возможности выбирать, какое именно ВНО сдавать – по украинскому языку и литературе или только по укранскому языку – было принято еще в 2019 году министром Лилией Гриневич. Сейчас Минобразования лишь имплементировало эту норму в условия приема в учреждения высшего образования на 2021 год", – подчеркнул он.

Telegram Сергея Шкарлета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования и науки отменило обязательное комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Согласно условиям приема, в 2021 году сдавать тесты будут только абитуриенты, поступающие на гуманитарные и социальные специальности. Для остальных обязательным останется только тест по украинскому языку.