Пробное ЗНО-2022: сколько участников зарегистрировались и какие предметы стали хитами

Пробное ВНО-2022 планируют сдавать более 155,7 тыс. участников. Многие из них заказали более одного тестирования.

Самым популярным предметом среди участников стал украинский язык и литература, меньше всего желающих – сдавать испанский язык. Об итогах регистрации пробного ВНО в этом году говорится в сообщении на официальном сайте Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО).

Как отметили в УЦОКО, участие в пробном ВНО-2022 планируют принять 155 735 человек, которые заказали 232 625 тестов. То есть 76 890 пробных ВНО будут вторыми и третьими для части участников.

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В то же время есть и те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, но не оплатил его – и поэтому утратили возможность пройти тестирование ( подробнее смотрите в инфографике ).

"Хитом" среди предметов стал украинский язык и литература – пробное тестирование по нему будут проходить 82 317 участников. На втором месте математика – 51 684 заказанных тестирований, на третьем – английский язык, который будут сдавать 34 632 человека.

Приглашения с информацией о времени и месте прохождения пробного тестирования появятся в онлайн-кабинетах участников пробного ВНО до 10 марта.

Пробное тестирование состоится в марте:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания":

19-21 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26-28 марта по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

Все подробности о пробном ВНО-2022 мы собрали здесь "Пробное ВНО: важнейшие даты, цена и особенности в 2022 году"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :