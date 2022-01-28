Пять бесплатных, больше – за деньги: сколько будут стоить дополнительныое ВНО-2022

ВНО-2022 имеет одно существенное новшество – участники могут пройти больше пяти тестирований. Однако бесплатными будут только пять, за все последующие придется заплатить.

В Украинском центре оценки качества образования (УЦОКО) определились со стоимостью платных ВНО в этом году. Цены и другие подробности содержатся в приказе Центра.

В этом году ВНО можно будет составлять более пяти предметов. Однако при единственном условии – начиная с шестого, они будут платными. 27 января 2022 года УЦОКО принял приказ № 10 "Об утверждении Порядка осуществления расчетов и условиях предоставления платной услуги по проведению внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного (профильного) общего среднего образования в 2022 году".

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В тексте Порядка указана стоимость дополнительных ВНО. Цены две: одна за тестирование по любому иностранному языку, вторая – за другие предметы. Поэтому шестое и следующие ВНО обойдутся:

в 789 грн – по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам;

в 354 грн – по истории Украины, физике, химии, биологии, географии.

В приказе указывается, что на цену влияло, есть ли в сертификационной работе задания открытой формы с развернутым ответом.

Участник ВНО должен прежде всего определиться, сколько и какие именно тестирования будут дополнительными. Заказать их нужно с 04 по 14 марта (включительно) – с помощью специального сервиса через информационную страницу участника ВНО на сайте УЦОКО.

Заплатить можно следующими способами:

онлайн через соответствующие ссылки с информационной страницы участника ВНО на сайте УЦОКО;

через терминалы самообслуживания, кассы банковских учреждений и т.д. В таком случае участник на информационной странице участника ВНО формирует квитанцию на перевод средств.

Перечислить деньги необходимо не позднее 15 марта, а зачислены они должны быть максимум 21 марта. Если этого не сделать, пройти дополнительное тестирование будет невозможно.

А вот вернуть деньги – да. К примеру, в случае непредвиденных обстоятельств. Для этого нужно подать заявление в УЦОКО, но не позднее 21 марта. В заявлении (форма в приложении к Порядку) необходимо будет указать:

название предмета(ов), за ВНО с которого(ых) участник хочет вернуть деньги;

причину отказа.

К заявлению затем добавить квитанцию о переводе денег и отправить сканированные копии этих документов по электронному адресу УЦОКО org@testportal.gov.ua .

Если права участника во время ВНО нарушили, о чем регламентная комиссия при региональном центре оценки качества образования приняла соответствующее решение, он имеет право пройти повторное тестирование или потребовать уменьшить стоимость некачественно оказанной платной услуги.

Платное ВНО проведут во время основной сессии одновременно с бесплатным. Как исключение – во время дополнительной сессии, если выбранные ВНО приходятся на один день.

Подробнее о дополнительной сессии – читайте на OBOZREVATEL

Обязательных ВНО для поступления в этом году нет. Но есть обязательны для выпуска – из школы. 11-классники должны составить обязательную государственную итоговую аттестацию (ГНА) в форме ВНО по:

украинскому языку; математике (уровень стандарта); истории Украины или иностранному языку; еще одному предмету на выбор.

Те, кто уже окончил школу, но хочет пройти тестирование, может выбирать любые предметы. Всего в ВНО 2022 их включили 11:

украинский язык;

украинский язык и литература;

математика (задание уровня стандарта);

математика (профильный уровень);

история Украины;

биология;

география;

физика;

химия.

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык.

Регистрация на основную сессию ВНО-2022 стартует 1 февраля и продлится по 9 марта включительно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :