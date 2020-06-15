В понедельник, 15 июня, сразу после начала экзамена по украинскому языку и литературе в 11:00 сайт пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) перестал работать.

В соцсетях выпускники и их родители пожаловались, что ничего не могут загрузить, и выразили обеспокоенность судьбой экзамена, пишет "BBC Украина". В Украинском центре оценивания качества образования Украина объяснили ситуацию.

Сайт пробного ВНО "лег": как сдать тест выпускникам

По словам заместителя директора центра Татьяны Вакуленко, технические проблемы вызвала чрезмерная нагрузка на сайт.

"К сожалению, действительно большое количество желающих зайти на сайт, дети по несколько раз нажимают на кнопку, чтобы загрузить или перезагрузить страницу. И это все вызывает определенные проблемы с интернет-связью и, соответственно, с качеством сайта", – пояснила Вакуленко.

Она подчеркнула, что проблемы с сайтом не помешают сдать тесты, поскольку возможность скачать задания открыта до 18:00 19 июня.

"Мы советуем участникам успокоиться и зайти на сайт немножечко позже. Это никак не отразится ни на их результатах, ни на том, как они будут выполнять задания. До 19 июня они смогут в любое время загрузить тетрадь и бланк и предоставить ответы", – сказала Вакуленко.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине пробное внешнее независимое оценивание можно пройти двумя способами.