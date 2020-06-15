У понеділок, 15 червня, відразу після початку іспиту з української мови та літератури в 11:00 сайт пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) перестав працювати.

У соцмережах випускники та їхні батьки поскаржилися, що нічого не можуть завантажити, і висловили стурбованість долею іспиту, пише "BBC Україна". В Українському центрі оцінювання якості освіти України пояснили ситуацію.

Сайт пробного ЗНО "ліг": як здати тест випускникам

За словами заступника директора центру Тетяни Вакуленко, технічні проблеми викликало надмірне навантаження на сайт.

"На жаль, дійсно велика кількість бажаючих зайти на сайт, діти по кілька разів натискають на кнопку, щоб завантажити або перезавантажити сторінку. І це все викликає певні проблеми з інтернет-зв'язком і, відповідно, з якістю сайту", – пояснила Вакуленко.

Вона підкреслила, що проблеми з сайтом не завадять скласти тести, оскільки можливість завантажити завдання відкрита до 18:00 19 червня.

"Ми радимо учасникам заспокоїтися і зайти на сайт трішечки пізніше. Це ніяк не позначиться ні на їхніх результатах, ні на тому, як вони будуть виконувати завдання. До 19 червня вони зможуть в будь-який час завантажити зошит і бланк і надати відповіді", - сказала Вакуленко.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна пройти двома способами.