В Минздраве объяснили, почему разрешили проведение ВНО в Украине

Проведение внешнего независимого оценивания в Украине оправдано показателем активных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом во время ежедневного брифинга 23 июня рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что актуальная статистика сейчас соответствует критериям Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы говорим о показателе 60 на 100 000 населения – это показатель, который обнаруживает количество активных больных по состоянию на сейчас. Активные больные – это те люди, которые сейчас непосредственно болеют коронавирусной болезнью. То есть не общее количество людей, которое заболело, а те, кто болеет", – пояснил чиновник.

"Сейчас этот показатель составляет около 48 на 100 000 населения. Поэтому проведение ВНО в нашей стране возможно. И этот показатель, установленный нашей комиссией, он сейчас не превышен. Поэтому проведение ВНО состоится в нашей стране", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания в Украине, которое было запланировано на 15 и 17 июня. Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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