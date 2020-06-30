В МОН сказали, когда опубликуют результаты ВНО по украинскому языку и литературе

Кирилл Лютый ЗНО 20:19, 30.06.2020 Обновлено: 20:30, 30.06.2020

Результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе, которое выпускники школ сдавали 30 июня, будут опубликованы до 25 июля.

Как сказано на сайте МОН, заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий отметила, что ВНО прошло в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Порог "сдал/не сдал" и результаты оценивания по украинскому языку и литературе будет определен до 24 июля, а до 25 июля баллы будут опубликованы на личных страницах участников.

Выпускники, которые по уважительным причинам не могли сдавать ВНО 30 июня, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Всего участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек – 74,44% от общего количества зарегистрированных.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении выпускников 11-х классов от обязательной государственной итоговой аттестации.

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