В МОН сказали, когда опубликуют результаты ВНО по украинскому языку и литературе

Результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе, которое выпускники школ сдавали 30 июня, будут опубликованы до 25 июля.

Как сказано на сайте МОН, заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий отметила, что ВНО прошло в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Порог "сдал/не сдал" и результаты оценивания по украинскому языку и литературе будет определен до 24 июля, а до 25 июля баллы будут опубликованы на личных страницах участников.

Выпускники, которые по уважительным причинам не могли сдавать ВНО 30 июня, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Всего участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек – 74,44% от общего количества зарегистрированных.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении выпускников 11-х классов от обязательной государственной итоговой аттестации.