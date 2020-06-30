У МОН сказали, коли опублікують результати ЗНО з української мови та літератури

Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, яке випускники шкіл здавали 30 червня, будуть опубліковані до 25 липня.

Як ідеться на сайті МОН, заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій зазначила, що ЗНО пройшло в безпечних умовах і відповідно до рекомендацій МОЗ.

Поріг "склав/не склав" і результати оцінювання з української мови та літератури буде визначено до 24 липня, а до 25 липня бали будуть опубліковані на особистих сторінках учасників.

Випускники, які з поважних причин не могли здавати ЗНО 30 червня, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Усього участь у тестуванні з української мови та літератури взяли 275 081 особа – 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення випускників 11-х класів від обов'язкової державної підсумкової атестації.