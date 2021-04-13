В Украине отменили обязательное ВНО для выпускников школ

В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в формате внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ в 2021 году.

Такое решение во вторник, 13 апреля, на внеочередном заседании большинством голосов – 298 – поддержали депутаты Верховной Рады Украины. Они проголосовали за законопроект №5014.

На официальном сайте "Слуги народа" объяснили, что учащиеся выпускных классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, могут сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в школе и не приходить на ВНО. Это позволит уменьшить на 15-20% количество людей в пунктах тестирования и сократить риск заражения коронавирусом.

Как отметил в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, ученики 11-х классов имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в частности, в формате ВНО.

"Это важное решение, учитывая пандемию коронавируса с целью обеспечения равных возможностей для учеников", – подчеркнул министр.

ВНО в 2021 году. Источник: Слуга народа

Скриншот. Источник: Сергей Шкарлет в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году украинским школьникам также дали возможность проходить государственную итоговую аттестацию добровольно.

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