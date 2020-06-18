ВНО в 2020 году сделали добровольным: как теперь поступить в вуз

Верховная Рада 18 июня приняла за основу и в целом законопроект, согласно которому выпускники школ в 2020 году смогут проходить государственную итоговую аттестацию добровольно.

"За" проголосовали 356 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 6.

Выпускники в 2020 году могут не проходить ВНО

Теперь ученики, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по своему желанию.

Отмену обязательной аттестации объяснили мерами по борьбе с коронавирусом.

В то же время для поступления в вуз ВНО придется пройти. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook, комментируя решение комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций 17 июня.

"Самое главное: ВНО есть и остается в дальнейшем единственным путем вступления в высшие учебные заведения", – подчеркнул Горбачев.

Для поступления в вуз ВНО проходить необходимо Facebook Сергея Горбачева

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об освобождении выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса.

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