Озвучено решение по ВНО в связи с карантином: график пробной и основной сессии

Независимо от уровня эпидемической опасности COVID-19 в регионах пробное ВНО, а также основная и дополнительная сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году состоятся в запланированные сроки.

Это предусмотрено изменениями в постановление Правительства от 9 декабря 2020 года № 1236, которые Кабинет министров принял 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба на сайте Министерства образования и науки Украины.

Правительство разрешило во время карантина проводить мероприятия по оценке качества образования, а именно:

пробное ВНО,

внешнее независимое оценивание,

вступительные испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО и тому подобное.

Таким образом, пробное ВНО состоится 10 апреля. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения теста, но смогут загрузить тетради с заданиями по всем учебным предметам и пройти их дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Результаты пробного ВНО-2021 появятся на информационных страницах участников 16 апреля.

mon.gov.ua

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Кроме того, 6-18 мая будут дополнительный период регистрации на ВНО.

График основной сессии внешнего независимого оценивания:

21 мая – химия;

24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО в такие даты:

до 4 июня – химия,

до 18 июня – иностранные языки,

до 22 июня – математика, математика (задания уровня стандарта),

до 25 июня – украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,

до 30 июня – география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны к 23 июля.

mon.gov.ua

mon.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили государственную итоговую аттестацию (ДПА) в 2020/2021 учебном году для 4 и 9 классов в связи с установлением на территории страны чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

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