Озвучено решение по ВНО в связи с карантином: график пробной и основной сессии

Независимо от уровня эпидемической опасности COVID-19 в регионах пробное ВНО, а также основная и дополнительная сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году состоятся в запланированные сроки.
Это предусмотрено изменениями в постановление Правительства от 9 декабря 2020 года № 1236, которые Кабинет министров принял 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба на сайте Министерства образования и науки Украины.
Правительство разрешило во время карантина проводить мероприятия по оценке качества образования, а именно:
пробное ВНО,
внешнее независимое оценивание,
вступительные испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО и тому подобное.
Таким образом, пробное ВНО состоится 10 апреля. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения теста, но смогут загрузить тетради с заданиями по всем учебным предметам и пройти их дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.
Результаты пробного ВНО-2021 появятся на информационных страницах участников 16 апреля.
Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Кроме того, 6-18 мая будут дополнительный период регистрации на ВНО.
График основной сессии внешнего независимого оценивания:
21 мая – химия;
24 мая – испанский, немецкий, французский языки;
25 мая – английский язык;
28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);
1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;
4 июня – история Украины;
7 июня – физика;
10 июня – биология;
15 июня – география.
Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО в такие даты:
до 4 июня – химия,
до 18 июня – иностранные языки,
до 22 июня – математика, математика (задания уровня стандарта),
до 25 июня – украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,
до 30 июня – география.
Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны к 23 июля.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили государственную итоговую аттестацию (ДПА) в 2020/2021 учебном году для 4 и 9 классов в связи с установлением на территории страны чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "МояШкола" на OBOZREVATEL.