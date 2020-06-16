ВНО в Украине хотят отменить: нардеп рассказала об опасности экзаменов

Если вместо внешнего независимого тестирования в Украине, которое хотели отменить в этом году из-за эпидемии коронавируса, вернут вступительные экзамены, это спровоцирует еще большую опасность инфицирований.
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразила педагог и нардеп от партии "Голос" Инна Совсун. Она также призвала президента Владимира Зеленского высказаться по этому вопросу, ведь речь идет о "300 тысячах разнервничавшихся детей".
"Думала, если мы пережили Табачника (Дмитрий Табачник, министр образования времен Виктора Януковича, который открыто выступал прости ВНО. – Ред.), серьезных угроз для аттестации уже не будет. Но мы опять возвращаемся к старым дискуссим. Те, кто предлагают не проводить аттестацию из-за эпидемии – не говорят об альтернативе. А она одна – вступительные экзамены, которые с точки зрения эпидбезопасности – хуже, чем ВНО. Поэтому нам следует за него бороться", – сказала Совсун.
По ее словам, "родители выпускников должны бить тревогу больше всех, потому что это тысячи разрушенных судеб и вообще большое неуважение к ним".
Отменят ли ВНО-2020 и что будет с абитуриентами – читайте в материале OBOZREVATEL, который выйдет в ближайшие часы.
Как сообщал OBOZREVATEL, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев назвал главную проблему пробного внешнего независимого оценивания, проведенного онлайн 15 июня.
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