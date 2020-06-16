ЗНО в Україні хочуть скасувати: нардепка розповіла про небезпеку іспитів

Якщо замість зовнішнього незалежного тестування в Україні, яке хотіли би скасувати цьогоріч через епідемію коронавірусу, повернуть вступні іспити, з позиції епідеміології це спровокує ще більшу небезпеку інфікування.
Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила нардепка від партії "Голос" Інна Совсун. Вона також закликала президента Володимира Зеленського висловитися з цього питання, адже йдеться про "300 тисяч знервованих дітей".
"Думала, якщо ми пережили Табачника (Дмитро Табачник, міністр освіти часів Віктора Януковича, який відкрито виступав прости ЗНО. – Ред.), серйозних загроз для атестації вже не буде. Але ми знову повертаємось до старих дискусій. Ті, хто пропонують не проводити атестацію через епідемію, – не кажуть про альтернативу. А вона одна – вступні іспити, які з позиції епідбезпеки – гірше, ніж ЗНО. Тому нам варто за нього боротися", – сказала Совсун.
За її словами, "батьки випускників мають бити на сполох найбільше, бо це тисячі зруйнованих доль і взагалі велика неповага по них".
Чи скасують ЗНО-2020 і що буде з абітурієнтами – читайте в матеріалі OBOZREVATEL, який вийде в найближчі години.
Як повідомляв OBOZREVATEL, освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав головну проблему пробного зовнішнього незалежного оцінювання, проведеного онлайн 15 червня.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".