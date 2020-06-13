Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) может быть перенесено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил на брифинге в субботу, 13 июня.

Он напомнил, что накануне было принято решение перенести пробное ВНО в режим онлайн-тестирования.

Ляшко отметил, что "сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести ВНО, которое назначено на 25 июня". Однако, по его словам, все будет зависеть от дальнейших показателей по COVID-19, окончательное решение будет приниматься в начале 20-х чисел июня.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве образования и науки заявили, что ВНО пройдет при любых условиях, и может быть перенесено даже на август-сентябрь.