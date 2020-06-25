ВНО в Украине началось, несмотря на карантин: какие правила действуют

В четверг, 25 июня, в Украине выпускники начнут проходить Внешнее независимое оценивание.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), первым будет тест по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 человека, для которых создано 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.
Чтобы избежать скопления у входа в пункты тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Она предусматривает термометрию и идентификацию личности.
Какие нужны документы
Для входа в пункт тестирования обязательно нужно представитьтри документа:
оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания;
паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;
приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое нужно распечатать с информационной страницы.
В случае невозможности предъявить оригинал сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дия" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.
Также в УЦОКО подчеркнули, что не допустят к тестированию и тех, кто придет позже 10:50.
Что взять с собой
Участникам тестирования советуют иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты. Их абитуриент сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Что запрещено
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.
Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т. п.
Основные даты ВНО-2020
(Министерство образования Украины)
Как сообщал OBOZREVATEL, внешнее независимое оценивание 2020 года будут проводить исключительно с соблюдением противоэпидемических требований. Аудитории будут дезинфицировать, а для участников разработают маршруты.
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