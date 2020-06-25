ЗНО в Україні почалося, незважаючи на карантин: які правила діють

У четвер, 25 червня, в Україні випускники почнуть проходити Зовнішнє незалежне оцінювання.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), першим буде тест з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 людини, для яких створено 12 618 аудиторій в 795 пунктах тестування.

Щоб уникнути скупчення біля входу в пункти тестування, допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, протягом якого учаснику ЗНО рекомендовано прибути в пункт тестування та пройти процедуру допуску. Вона передбачає термометрію та ідентифікацію особистості.

Які потрібні документи

Для входу в пункт тестування обов'язково потрібно представити три документа:

оригінал Сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорт або інший документ, серію (при наявності) та номер якого зазначені в Сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке потрібно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку "Дія" абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Також в УЦОЯО наголосили, що не допустять до тестування і тих, хто прийде пізніше 10:50.

Що взяти з собою

Учасникам тестування радять мати з собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору і пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту. Їх абітурієнт зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

Що заборонено

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, не передбачених процедурою тестування.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором і т. п.

Основні дати ЗНО-2020 (Міністерство освіти України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року будуть проводити виключно з дотриманням протиепідемічних вимог. Аудиторії будуть дезінфікувати, а для учасників розроблять маршрути.

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