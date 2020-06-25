ВНО в Украине началось, несмотря на карантин: какие правила действуют

В четверг, 25 июня, в Украине выпускники начнут проходить Внешнее независимое оценивание.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), первым будет тест по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 человека, для которых создано 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

Чтобы избежать скопления у входа в пункты тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Она предусматривает термометрию и идентификацию личности.

Какие нужны документы

Для входа в пункт тестирования обязательно нужно представитьтри документа:

оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое нужно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявить оригинал сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дия" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Также в УЦОКО подчеркнули, что не допустят к тестированию и тех, кто придет позже 10:50.

Что взять с собой

Участникам тестирования советуют иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты. Их абитуриент сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Что запрещено

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т. п.

Основные даты ВНО-2020 (Министерство образования Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, внешнее независимое оценивание 2020 года будут проводить исключительно с соблюдением противоэпидемических требований. Аудитории будут дезинфицировать, а для участников разработают маршруты.