ЗНО в Україні почалося, незважаючи на карантин: які правила діють

У четвер, 25 червня, в Україні випускники почнуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), першим відбудеться тест із математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 людини, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.

Щоб уникнути скупчення біля входу до пунктів тестування, допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, протягом якого учаснику ЗНО рекомендовано прибути в пункт тестування та пройти процедуру допуску. Вона передбачає термометрію та ідентифікацію особистості.

Які потрібні документи

Для входу в пункт тестування обов'язково потрібно подати три документи:

оригінал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено в сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке потрібно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки в мобільному додатку "Дія" абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Також в УЦОЯО наголосили, що не допустять до тестування й тих, хто прийде пізніше від 10:50.

Що взяти з собою

Учасникам тестування радять мати з собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору і пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту. Їх абітурієнт зможе покласти на свій робочий стіл і за необхідності скористатися.

Що заборонено

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати з собою будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, не передбачених процедурою тестування.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

Основні дати ЗНО-2020 (Міністерство освіти України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року проводитимуть обов'язково з дотриманням протиепідемічних вимог. Аудиторії будуть дезінфікувати, а для учасників розроблять маршрути.