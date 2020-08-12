Зеленский показал фото с рекордсменами ВНО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил выпускников, набравших наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года.

Он назвал их лучшими из лучших и поделился общим фото к Международному дню молодежи 12 августа. Оно опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

"Встретился с выпускниками, которые набрали больше всего баллов на ВНО. Умные, амбициозные, энергичные! И очень точно понимают свое место и значимость знаний в современном глобальном мире. Хочешь быть конкурентным – учись!" – призвал президент.

Зеленский с выпускниками, которые набрали наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года (Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Зеленский также заверил, что власть сделает все, чтобы такие молодые люди стали надежной опорой Украины будущего.

"С Международным днем молодежи вас! Украина – это ты. Гордимся!" – подчеркнул он.

Скриншот (Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Как сообщал OBOZREVATEL, более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году. По данным Украинского центра оценивания качества образования, 23 тысяч человек не набрали проходной балл.