Зеленський показав фото з рекордсменами ЗНО в Україні

Марина Ліснічук ЗНО 12:45, 12.08.2020 Оновлено: 12:52, 12.08.2020

Президент України Володимир Зеленський особисто привітав випускників, які набрали найбільшу кількість балів на ЗНО 2020 року.

Він назвав їх найкращими із найкращих і поділився спільним фото до Міжнародного дня молоді 12 серпня. Воно опубліковано в офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Зустрівся з випускниками, котрі набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні! І дуже точно розуміють своє місце та вагомість знань у сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним – вчися!" – закликав президент.

Зеленський із випускниками, які набрали найбільшу кількість балів на ЗНО 2020 року
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Зеленський також запевнив, що влада зробить усе, аби такі молоді люди стали надійною опорою України майбутнього.

"З Міжнародним днем молоді вас! Україна – це ти. Пишаємося!" – підкреслив він.

Скриншот
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, більш ніж 8% абітурієнтів не склали ЗНО з української мови та літератури у 2020 році. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, 23 тисячі осіб не набрали прохідний бал.

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