Президент Украины Владимир Зеленский пожелал успехов выпускникам, которые готовятся сдавать внешнее независимое оценивание, и призвал не забывать о противоэпидемических мерах.

Об этом сказано в обращении главы государства, которое опубликовано в его Telegram-канале 24 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зеленский обратился к выпускникам по поводу ВНО

"Хочу обратиться ко всем выпускникам, которые завтра (25 июня) будут сдавать ВНО. В этом году не все очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Как говорит моя дочь: "Был полный трэш"", – сказал Зеленский.

Он призвал помнить о масках и социальной дистанции, а также пожелал всем 200 баллов.

"Но завтра у вас важный день. Я уверен, что все будет хорошо, мы все будем держать за вас кулаки. Помните, масочки! Расстояние один от другого… пожалуйста! И дезинфицируйте все, что можете. Всем желаю 200 баллов", – отметил президент.

(Видео – Telegram Владимира Зеленского)

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

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