Президент України Володимир Зеленський побажав успіхів випускникам, які готуються здавати зовнішнє незалежне оцінювання, і закликав не забувати про протиепідемічні заходи.

Про це сказано в зверненні глави держави, яке опубліковано в його Telegram-каналі 24 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зеленський звернувся до випускників з приводу ЗНО

"Хочу звернутися до всіх випускників, які завтра (25 червня) будуть здавати ЗНО. Цього року не всі дуже справедливо через коронавируса. У вас не було нормального останнього дзвоника, не було випускного. Як каже моя дочка: "Був повний треш"", – сказав Зеленський.

Він закликав пам'ятати про маски та соціальну дистанцію, а також побажав усім 200 балів.

"Але завтра у вас важливий день. Я впевнений, що все буде добре, ми все будемо тримати за вас кулаки. Пам'ятайте, масочку! Відстань один від іншого... будь ласка! І дезинфікуйте все, що можете. Всім бажаю 200 балів", – зазначив президент.

(Відео – Telegram Володимира Зеленського)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня по 17 липня.

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