'Зрада' отменяется: Сергей Горбачев отреагировал на свое увольнение

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что его увольнение с должности не связано с претензиями к его работе. Чиновник призвал не искать в этом "зраду".

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По словам Горбачева, у него истек срок каденции, ведь образовательный омбудсмен назначается на 5 лет без права повторного пребывания в должности. Об этом уполномоченный по защите прав педагогов сообщил на личной странице в Facebook.

Кроме того, он заметил, что официального увольнения еще не произошло, поэтому информация об этом была несколько преждевременной. Однако Горбачев заверил, что в ближайшие дни это произойдет.

"Понеслась предательство. Мое освобождение от должности образовательного омбудсмена никак не связано с какими-либо претензиями ко мне. Просто 14 августа истек 5-летний срок каденции. А образовательный омбудсмен назначается на срок 5 лет без права повторного назначения. Все ожидаемо и законно. Кстати, из Кабмина мне сообщили, что увольнение еще не произошло: нардеп дал неточную информацию. Но оно точно будет в ближайшие дни", – написал образовательный омбудсмен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто претендует на должность уполномоченного по защите образовательных прав.

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