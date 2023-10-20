Звезда фильма "Довбуш", который будет читать украинцам радиодиктант, признался, почему это для него важно

Оксана Гейдор
Моя Школа
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Звезда фильма 'Довбуш', который будет читать украинцам радиодиктант, признался, почему это для него важно

Популярный украинский актер, звезда эпохального фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский, который будет читать в этом году Радиодиктант национального единства, признался, что чувствовал, когда соглашался принять участие в проекте.

Об этом Алексей Гнатковский рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам актера, читать украинцам радиодиктант – это выражение его жизненных убеждений.

Звезда фильма ''Довбуш'', который будет читать украинцам радиодиктант, признался, почему это для него важно

"Прочитать по всей Украине радиодиктант – это круто, конечно, – говорит Алексей Гнатковский. – Но, вместе с тем, понимаю, что это огромная ответственность. То, что буду иметь возможность обращаться к украинцам, это будет подтверждение моих жизненных тезисов. Украинский язык – определяющее. Украинское – определяющее. Мы сейчас объединяемся вокруг своего. Чтение радиодиктанта – это выражение моих убеждений".

Видео дня

Ранее OBOZ.UA писал, что автором Радиодиктанта национального единства в этом году стала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.

Звезда фильма ''Довбуш'', который будет читать украинцам радиодиктант, признался, почему это для него важно

Радиодиктант состоится 27 октября в 11:00 – в День украинской письменности и языка. В прошлые годы его писали 9 ноября. Но с нынешнего года, согласно указу президента, День украинской письменности и языка будет отмечаться именно 27 октября.

Всеукраинский радиодиктант национального единства придумала команда Украинского Радио в 2000 году для объединения языка. С тех пор он проходит ежегодно и уже стал едва ли не самым украиноязычным флешмобом, объединяющим украинцев по всему миру.

Полное интервью с Алексеем Гнатковским читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 22 октября.

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