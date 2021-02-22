У Сумах вчитель на уроці закликав дітей святкувати 23 лютого: деталі скандалу

У Сумській школі №18 учитель предмету Захист Вітчизни нібито закликав дітей привітати всіх рідних зі святом армії окупантів, яке відзначається 23 лютого.

Про це заявила молодша сержантка Збройних сил України Ольга Герасименко на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що інцидент стався в понеділок, 22 лютого, під час уроку.

За словами жінки, у скандал потрапив учитель вищої категорії полковник Борис Соломонов.

Учитель потрапив у скандал через 23 лютого

Українку обурило, що чоловік виступав за святкування дня "ворожої нам армії, яка щодня вбиває наших громадян".

Герасименко звернулася до представників влади, щоб з інцидентом розібралися.

"Я, молодша сержантка ЗСУ, мама трьох дітей, яким ще вчитися в цій країні, наполегливо прошу Державну службу якості освіти, Міністерство освіти та науки, Управління освіти та науки в Сумську міську раду нагадати цьому полковнику, що він викладає Захист Вітчизни в Україні, а не в Росії", – написала жінка.

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Полковник Соломонов. Джерело: Facebook / Ольга Герасименко

Нагадаємо, 23 лютого в Україні довгий час святкувався День захисника Вітчизни, але з 2014 року держава відмовилася від цього. В української армії з'явився своє свято – День захисника України, який припадає на 14 жовтня.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадала ЗМІ, що Україна не святкує радянське "23 лютого". Регулятор буде ретельно моніторити ефіри мовників на предмет порушень.

Про свята 23 лютого читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Укрпошта" 23 лютого запланувала випуск 20 аркушів колекційних поштових марок на честь українських військових під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

У компанії заявили, що тираж "здійснено за підтримки" Міністерства оборони, але там від цього відхрестилися. Випуск марок від "Укрпошти" до дня окупаційної армії викликав обурення у Генштабу ЗСУ та громадськості.

Керівник компанії Ігор Смілянський назвав такий хід спеціальним "тонким троллінгом сусідів".

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