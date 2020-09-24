У школах не вистачає підручників українською мовою – МОН

В Україні не вистачає підручників 6, 8 і 9 класів школи, щоб повністю забезпечити перехід навчання з російської на українську мову.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки. Чиновники відзначили, що внесення змін до постанови Кабміну від 23 січня 2020 року № 41 дало б можливість забезпечити дітей підручниками.

"Проєкт змін до постанови було підготовлено ще в лютому 2020 року. Однак тоді він чомусь не був погоджений із зацікавленими органами виконавчої влади і відповідно не був переданий на затвердження урядом. У серпні МОН в оперативному режимі розпочало погодження нормативного документа для того, щоб забезпечити дітей підручниками", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що в 2020 році за рахунок бюджету будуть надруковані підручники для 6 класу, а також з'являться правові підстави для перерозподілу підручників для 8 і 9 класів між областями, де є їх забагато і де їх не вистачає.

Усього передбачено видати для 6-класу підручники з шести предметів загальним тиражем 252 282 екземпляри.

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